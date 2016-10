Krimilesung mit Robert Preis in der Bibliothek Premstätten

03.10.2016, 10:47 Uhr

An diesem unterhaltsamen Abend bekamen die Besucherinnen und Besucher einen kleinen und auch interessanten Einblick in das schriftstellerische Schaffen des steirischen Autors und Journalisten.Robert Preis las Auszüge aus seinen Krimis “Trost und Spiele”, “Graz im Dunkeln”, “Die Geister von Graz” und “Der Engel von Graz”, deren Handlungen in und rund um Graz angesiedelt sind.Musikalisch wurde die Lesung von Herrn Franz Sommer stimmungsvoll begleitet.Im Anschluss an die Lesung nahm sich der Autor viel Zeit um Bücher zu signieren und inspirierende Gespräche mit seinen Leserinnen und Lesern zu führen.