Lebende Fremdsprachen selbst erlernen

27.01.2017, 17:27 Uhr

Stattegg: Möstl | ...ist ganz einfach, man muss nur wissen, wie es geht:die eine Methode sind Superlearning Sprachkurse. Diese gibt es in den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Sie bestehen aus einem Lehrbuch und Kassetten oder CDs. Wenn man die 24 Lektionen durcharbeitet (meine Empfehlung: immer wieder die Lektionen wiederholen! z.B. Lektion 1,2,3 dann 2,3,4, dann 3,4,5...) hat man eine solide Grundlage für die Sprache. Weitermachen kann man dann mit Originaltexten (Zeitungsberichte aus dem Internet, und Liedertexte).Das Besondere an Superlearning ist, dass während dem Sprachenlernen im Hintergrund klassische Barockmusik läuft, was gut fürs Gehirn ist.

Eine neue Methode, die mir sehr gefällt, sind Computersprachkurse der Softwarefirma Strokes aus Linz. Diese Kurse (100 für Anfänger,101 für Fortgeschrittene) bestehen aus 100 Lektionen und bieten eine solide Grundlage zum Erlernen einer lebenden Fremdsprache. Es gibt verschiedene Versionen und 25 verschiedene Sprachen. Gut ist, dass jedes Wort, das im Kurs vorkommt, vertont ist (von Native Speakers/Muttersprachlern) d.h. ausgesprochen wird und man sich so nichts Falsches einprägt. Zum Testen, ob man alles verstanden hat, muss man Memory Spiele machen und Videos richtig zuordnen.Wirklich empfehlenswert!Diese Kurse gibt es für viele Sprachen außer Latein und Norwegisch.