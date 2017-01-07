FLUGMODELLSCHAU IN FROHNLEITEN.DAS IST KEIN KINDERSPIELZEUG MEHR. DA ZEIGTEN FRAUEN UND MÄNNER WAS SIE KÖNNEN,ES GIBT FAST NICHTS MEHR WAS NICHT FLIEGEN KANN,SO SAGTEN MIR DIE PILOTEN UND DIE MÜSSEN ES WISSEN,DEN SIE BAUEN IHRE FLUGGERÄTE SELBST.AN WESEND WAREN AUCH WELTMEISTER UND EUROPAMEISTER.SIE ZEIGTEN IHR KÖNNEN UND SIE BEHERRSCHTEN IHRE FLUGOBJEKTE MEISTERLICH.DIE VIELEN BESUCHER DER VERANSTALTUNG WAREN BEGEISTERT,DIE GANZE ORGANISATION WAR GUT DURCHGEDACHT.PERFEKT ORGANISIERT VON MICHAEL ZECHNER ( OBMANN DES MFC FROHNLEITEN ) UND SEINEN TEAM. GRÜNDUNGSJAHR:1992 ( MITGLIEDER: 17 )
07.01.2017, 18:15 Uhr
MODELLSPORT 2017 IN FROHNLEITEN-SPORTCAFE
0