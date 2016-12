03.12.2016, 19:05 Uhr

wie siehst du denn heute aus,sag uns, was dir liegt am Herzen,woher kommen deine Schmerzen?Die körperlichen Übel sind es nicht,mich plagt auch noch keine Gicht,andere Dinge gibt’s auf Erdendie nun zu Problemen werden.Es ist gar nicht wie ihr denkt,ich bin einfach abgelenktdurch so viele dumme Sachendie mir Kopfzerbrechen machen.Bald kommt doch mein großer TagUnd es ist schon eine PlagKindern etwas mitzugeben –außer Äpfel, Nüsse eben….Wie, sagt mir, soll ich es machen,dass manche Kinder wieder lachen,dass die Menschen an mich denkenund den Familien Frieden schenken.Denn, der Friede beginnt im eignen Haus,dies sagt euch euer Nikolaus.Elfriede