Reisebericht Weltkirche - faszinierendes Afrika

Im vergangenen Juli reisten wir, der Arbeitskreis Weltkirche St. Andrä, als bunt gemischte Gruppe zwei Wochen nach Afrika mit dem Ziel, unsere Partnerpfarren und -projekte in Kenia und Uganda zu besuchen und gemeinsam Projekte der Weltkirche zu unterstützen. Diese Projekte empowern die oft benachteiligten Kinder und Frauen in den afrikanischen Gesellschaften. So faszinierend der afrikanische Kontinent ist, so unbeschreiblich ist die Herzlichkeit, mit der wir aufgenommen wurden. Gerhard Schrempf war Teil dieser Gruppe und hat schöne Fotos von den Stationen in Afrika mitgebracht. Wir möchten Euch gerne über die Menschen dort erzählen und die Erlebnisse unserer Reise mit Euch teilen.



Wir laden herzlich zu einem Reisebericht in Bildern und einem Benefizabend für unsere humanitären wie partnerschaftlichen Projekte der Weltkirche in Kenia und Uganda ein.