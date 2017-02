16.02.2017, 13:58 Uhr

Spenden Sie bitte für Menschen für Menschen nach Äthiopien

Stattegg: Möstl | Menschen für Menschen baut in Äthopien

Brunnenfassungen, damit es den Kindern besser geht,

damit sie nicht mehr an Durchfallerkrankungen leiden,

die durch schmutziges Wasser hervorgerufen werden.

Und die Hilfe kommt an!



Ich bewundere Karlheinz Böhm, der

in einer Wetten, dass..? Sendung 1981

spontan diese Hilfsorganisation gegründet hat.



Andere Regionen haben meine Spende nicht verdient,

deshalb spende ich nur nach Äthiopien, und nicht in andere

Regionen der Erde.

(Das ist meine persönliche Meinung und die ist erlaubt.)

Gefällt mir