Spenden Sie nur an die richtige Organisation!

16.02.2017, 11:03 Uhr

Spenden nach Osteuropa sind falsch, weil aus Osteuropanur kriminelle Subjekte nach Österreich fahren, die unsÖsterreichern als Taschendiebe unser Geld und unsere Dinge stehlen wollen (Tatsache!!).Menschen für Menschen zeigt den Menschen im fernen Afrika,Äthiopien, wie man mit Hilfe zur Selbsthilfedie Gesundheit der Menschen verbessern kann!Zum Beispiel mit Brunnenfassungen, damit die kleinen Kindervom sauberen statt dreckigen Wasser nicht mehr Durchfallerkrankungen bekommen!www.menschenfuermenschen.atIch schätze Karlheinz Böhm, der diese Hilfsorganisationins Leben gerufen hat, sehr. Er hat in der Sendung Wetten,dass...?1981 bei Frank Elstner spontan diese Hilfsorganisation gegründetund sie bis weit in sein Leben als Pensionist geführt.2014 ist er gestorben, er hat bei Salzburg gelebt, und hat seineOrganisation in jüngere Hände gelegt.Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.