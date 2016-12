27 Himmelsstufen zum Chef da oben

14.12.2016, 05:00 Uhr

Franz Grasmugg gehört zur Frohnleitner Kirche wie die Orgel zu Weihnachten. Ein Gespräch über eine Passion.

Königin der Instrumente

Neben der Kirche in Frohnleiten, in dem kleinen Haus, das heute die Tabak-Trafik beherbergt, wuchs Franz Grasmugg bei seinen Großeltern auf. Dem Herrn so nahe, habe es sich einfach ergeben, irgendwann ein Teil der Kirche zu werden. Und so sollte es bleiben: Der 80-jährige Bass-Sänger des Kirchenchors ist vor allem als Organist nicht mehr aus Gotteshaus und Gemeinde wegzudenken.Einige knarrende Holzstufen sind zu erklimmen, um zur Orgel zu gelangen – die 27 Himmelsstufen, wie Grasmugg sie liebevoll nennt. Oben angekommen, wäre selbst Johann Sebastian Bach von der Erhabenheit der Kirche beeindruckt. Seit 1994 steht hier die Hradetzky-Orgel, die die Brüstungsorgel aus dem Jahr 1688 ersetzt. "Die Orgel ist die Königin unter den Instrumenten, das sagte schon Mozart", antwortet Grasmugg auf die Frage, was das Besondere an ihr sei. "Die Klangfülle ist das Um und Auf. Nur eine Orgel schafft es, den Klang des kleinsten Ensembles, aber auch des größten Orchesters wiederzugeben."Recht früh hat Grasmugg damit begonnen, Klavier zu spielen. "Ich war damals einer der ersten Musikschüler in Frohnleiten", erinnert er sich. Mit elf Jahren schließlich setzte er sich zum ersten Mal hinter den sogenannten Orgel-Spieltisch. Studiert hat er das Instrument nie, sondern sich alles autodidaktisch beigebracht. Und trotzdem, oder gerade deswegen, war sein musikalisches Können stets gefragt. "In Mariazell hatte ich schon die Gelegenheit, eine Messe zu begleiten. Das war eine gewaltige Orgel, da hab ich gestaunt. Das war ein sehr schönes Erlebnis für mich." Ein Lieblingsstück hat er nicht, er improvisiert viel lieber: "Das kann ich am besten, sagt zumindest meine Frau", schmunzelt der Frohnleitner.

Unerschöpfliche Möglichkeit

Besonders in der Weihnachtszeit werden die katholischen Kirchen gut besucht. Zurzeit steht die Rorate auf dem Programm. "Weihnachten strahlt durch die Musik einen innerlichen Frieden aus. Fernab von der Hektik und der stressigen Zeit kommen auch Menschen in die Kirche, die unter dem Jahr kaum oder nie gehen", weiß Grasmugg vom Zauber der Zeit, die Rast und Einkehr verspricht, zu reden. Solange seine Stimme hält und sein Gemüt mitmacht, will er noch das tun, was er am besten kann: singen und spielen. "Das ist ja auch eine geistige Anregung. Und es gibt noch so viele unerschöpfliche Möglichkeiten im Leben. Ich hoffe, dass der Chef da oben es mir noch lange gestattet, die Orgel zu spielen. Und zwar, indem er sagt: 'Den da unten, den brauchen wir noch'!"