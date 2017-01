Arnold Schwarzenegger komplettiert die positive Besucherbilanz von Stift Rein

18.01.2017, 00:00 Uhr

Der wohl prominenteste Gast in diesem noch jungen Jahr kam unverhofft. Arnold Schwarzenegger, Terminator, Mister Universum, Golden Globe-Gewinner und ehemaliger Gouverneur von Kalifornien besuchte in der Vorwoche Stift Rein. 1947 in Thal bei Graz geboren, besucht Arni erstmals das Stift. Schwarzenegger war von dem historischen Juwel nahe seiner Heimatgemeinde fasziniert, trug sich in das Gästebuch ein und will wiederkommen, vielleicht zu seinem 70. Geburtstag, den die „Steirische Eiche“ heuer im Juli begeht.