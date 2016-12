Das neue Leben begrüßen

21.12.2016, 00:00 Uhr

Eva Erkinger aus Gratwein-Straßengel lässt in den Beruf der Hebamme blicken

In einer stillen Nacht ist ein Kind geboren worden. Mehr als zweitausend Jahre später feiert die christliche Welt zu Weihnachten nach wie vor seine Geburt. Das Kind in der Krippe hat die Welt verändert. Die Ankunft eines neuen Erdenbürgers gehört noch immer zu den großen Wundern dieser Welt. Und auch für heutige Eltern beginnt mit der Geburt ihres Babys eine neue Zeitrechnung. Eva Erkinger ist eine leidenschaftliche Hebamme. Die Judendorferin begleitet Mütter und ihr Babys und auch so manchen Vater in sein neues Zeitalter.

Vom Bergbauernkind zur Hebamme



Dem neuen Leben nahe sein



Eva Erkinger wuchs auf einem Bergbauernhof auf. „Ich war schon als Kind dabei, wenn Kühe kalbten und habe das Stroh für die Kälbchen gerichtet“. Für die Zehnjährige war es ein Erlebnis, wenn sie neues Leben begrüßen durfte. „Diese Faszination ließ mich nicht mehr los, und bereits mit zehn Jahren wollte ich Hebamme werden“. Bei ihren Eltern stieß dieser Wunsch auf wenig Gegenliebe, Eva sollte Kindergärtnerin oder Schneiderin werden, aber mit 18 besuchte sie die Hebammenschule in Graz.Das wichtigste Werkzeug war damals das hölzerne Hörrohr zur Kontrolle der kindlichen Herztöne und die Hände der Hebamme, um mit den Leopold’schen Handgriffen die vorgeburtliche kindliche Lage festzustellen. Heute kontrolliert Erkinger mit einem technischen Gerät das Wohlbefinden des Ungeborenen. Legt sie aber ihre Hände auf den Bauch der werdenden Mama, dann spürt sie das junge Leben, wie es sich sanft an sie schmiegt.Vieles hat sich in der Geburtsvorbereitung verändert. „Frauen können heute ihre Wünsche und Gefühle zum Ausdruck bringen und sich die Position beim Gebären aussuchen“, sagt Erkinger. „Geblieben ist der Geburtsschmerz, aber auch hier helfen neue Erkenntnisse, ihn durch richtige Vorbereitung gering zu halten“. Erkinger hat zahlreiche Babys in der Welt willkommen geheißen. „Eine Geburt ist etwas so Großes, das kann man nicht in Worte fassen. Es ist, als würden sich Himmel und Erde berühren“.Nach eigener Babypause und zahlreichen Fortbildungskursen ist Erkinger heute Kassen-Hebamme mit Schwerpunkt in der Mutter-Kind-Pass-Beratung und der Betreuung im Wochenbett. „Jeder Tag beginnt bei mir mit dem Kreuzzeichen. Ich brauche Gottes Beistand in jeder Lebenslage, sagt die Katholikin“. Um 8:00 Uhr startet sie zum ersten Hausbesuch, kontrolliert bei der jungen Mutter den Blutdruck, zeigt ihr, wie man das Baby wickelt, wäscht, massiert und gibt auf tausend Fragen Antwort. „Für mich ist alles normal, für junge Eltern alles neu“, schmunzelt die Hebamme. Bei der zweiten Mama lief die Nacht nicht so glatt. „Ich sehe Tränen in ihren Augen und nehme die junge Mutter in den Arm. Es wird schon, tröste ich sie, die erste Zeit ist halt sehr anstrengend“.Wie Josef im Stall von Bethlehem vor zweitausend Jahren eine wichtige Rolle zuteilwurde, bezieht auch Erkinger die Väter in die Geburt ein. „Wenn wir im Vorbereitungskurs darüber sprechen, sehe ich oft Tränen in den Augen der Männer glitzern“. Auch beim Stillen sollten Väter so oft wie möglich dabei sein. „Diese stille Vertrautheit ist unglaublich schön und noch immer ein heiliger Moment“. Und wie die Hirten zu Beginn unserer Zeitrechnung andachtsvoll die Menschwerdung Christi bestaunten, hat ein hilflos in die Welt hineingeborenes Kind auch heute nichts von seiner Faszination verloren.