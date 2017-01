Der Pfarrverband Kalsdorf-Fernitz trauert um Gertraud Delephont

10.01.2017, 12:30 Uhr

Delephont gründete 1987 die Vinzenzgemeinschaft Kalsdorf und wirkte als Obfrau bis zur Übergabe 2014 an ihren Nachfolger Gottfriede Mekis. Dieser würdigte das Lebenswerk der Verstorbenen, die sich zeitlebens der materiellen und seelischen Armut annahm. So half Frau Gertraud, wie sie liebevoll genannt wurde, auch 20 Jahre im Grazer Marienstüberl bei der Essensausgabe, lud Einsame am Heiligen Abend zu sich und hatte für Sorgen aller Art ein offenes Ohr und mitfühlendes Herz. Als „Leuchtturm auch in der Zeit, als sie bereits von Krankheit geschwächt war“, bezeichnete Diakon Hans Hofer die Verstorbene, die bis zuletzt als Ehrenobfrau der Vinzenzgemeinschaft zur Seite stand. In ihrem Engagement für Notleidende erwies sich Delephont als couragiert und stellte neben Bittgesuchen auch berechtigte Forderungen, wenn es um Hilfe für Arme und Bedürftige ging. Den Angehörigen sprach Pfarrer Josef Windisch und der Landespräsident der Vinzenzgemeinschaft Dr. Gert Novak sein Beileid aus.