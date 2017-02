Es ist Schuhplattler-Zeit

AT

Der Schuhplattler-Verein 'D'Oberlandler z'Frohnleiten' veranstaltet am Samstag, dem 18. Februar, ab 20.30 Uhr seinen ersten Plattlerball im Gasthaus Paulitsch in Frohnleiten. Aufspielen werden 'Die Ilztaler' und für alle Partywütigen gibt es eine Disco im Außenzelt. Statt der Polonaise wird bereits zu Beginn des Balls geplattelt, und auch für die Mitternachtseinlage sind einige besondere Plattlereinlagen geplant. Dafür proben die Frohnleitner schon seit Wochen intensiv. Weitere Highlights werden der Auftritt der jüngsten Schuhplattler sowie eine Darbietung der Schuhplattl-Mädels sein. Karten gibt's im Vorverkauf um 4 Euro, an der Abendkassa um 6 Euro bei allen Mitgliedern der 'Oberlandler' bzw. über die Telefonnummer 0664 / 371 41 29.