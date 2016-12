Frisur auf Rädern - Beatrice Oizinger aus Judendorf on tour - für jedermann

03.12.2016, 11:28 Uhr

FRISUR AUF RÄDERN

Schlafende Kleinkinder, das fehlende Auto, eine Gehbehinderung – es gibt viele Gründe, die einen Friseurbesuch verhindern können

Und es gibt eine Lösung: den Hausbesuch.

„Vor allem älterere Menschen in Gratwein-Straßengel und Umgebung, finden es praktisch, wenn ich zu ihnen nach Hause komme, um die Haare schön zu machen“, erzählt dieBeatrice Oizinger aus Judendorf. Die 20-Jährige ist nach einer Lehre in Graz in einem renommierten Frisörsalon in das Business ihrer Mama Astrid Oizinger eingestiegen.Zu ihren Stammkunden gehören zum Beispiel Philip und Gerrit, zwei junge Brüder aus Schirning. Beide waren erst kleine Kunden bei Mama Astrid, inzwischen haben sie zugewechselt, die, wie die Mama, einen guten Draht zu Kindern hat. Die Judendorferin fährt oft zu Jungmüttern, die z.B. in Karenz sind und es besser organisieren können, wenn die Frisörin ins Haus kommt. Während sich die Mama verwöhnen lässt, können die Kinder in vertrauter Umgebung ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Die zwei jungen Schirninger Philip und Gerrit kommen aber auch sehr gerne in den Salon nach Judendorf. Sowohl im Home-Studio als auch mobil bieten Mutter und Tochter ihre klassische Produktpalette an, Haarverlängerungen inklusive. Auch der soziale Aspekt ist besonders hervorzuheben.dauert seine Zeit und damit ergeben sich auch oft vertrauliche Gespräche. Dies widerum fördert auch den Erfolg der Arbeit. Schließlich soll die eigene Frisur zum Menschen passen.und ist vermutlich gerade zu ihrem nächstenin Graz Umgebung Nord unterwegs.