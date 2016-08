Höher - Weiter - Highlandgames

28.08.2016, 11:08 Uhr

Bei ohnehin schon schweißtreibenden Temperaturen, wurde am Samstag auf dem Firmenglände von Erdbau Taucher in Eggersdorf, auch außerhalb der Arbeitszeiten schwer geschufftet, als das Lokale Team der Wolfpack Highlander's zu ihren 3. Highland Games luden.

Der korrekte Dresscode war natürlich an diesem Tag der obligatorische Kilt der einem echten Highlander im Kleiderschrank nicht fehlen darf und so kam man sich nach nur kurzer Zeit als Zuschauer bald ins ferne Schottland versetzt vor und begann zu senieren wann man eigentlich das letzte mal Braveheart im Fernsehen gesehen hat.Für das authentische, musikalische Ambiente sorgte die Dudelsackmusik von der Schilcherland Pipeband die sich auch dazu hinreißen ließ für einen anwesenden Athleten ein Ständchen passend zum Geburtstag zu intonisieren.Nach dem freien Training und der Startnummernauslosung wurde es aber kurz still als der erste Teilnehmer für sein Team zum Baumstamm griff und ihn mittels richtiger Technik versuchte so weit als möglich zu werfen.So startete die nunmehr dritte Auflage der Highland Games und gleichzeitig das heimische Ligafinale, würdig mit der Paradedisziplin.Auch mittels Gewichtweitwurf, Seilziehen, Eierweitwurf, Bierwetttrinken und einem Funbewerb wurden unter den 6 Männer und 4 Frauen Teams, gegenseitig die Kräfte gemessen um anschließend bei der Partynight mit DJ Georg die Sieger und das Saisonfinale zu feiern.