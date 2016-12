" Modellfliegen auch im Winter " - am 6. Jänner 2017 in der Sporthalle Frohnleiten !

15.12.2016, 22:38 Uhr

Der Modellflugclub Frohnleiten stellt sich vor.

Wir veranstalten wie jedes Jahr am 6. Jänner in der Sporthalle Frohnleiten unsere Modellflugshow. Flugbegeisterte und auch einige der besten Piloten ausÖsterreich haben ihr Kommen angesagt. Modellflugsport begeistert alle vonJugend an bis ins Pensionsalter.Das Fliegen ist mit dem Computer leicht zu erlernen !Die Voraussetzung für einen Erfolg ist, dass man sich bei einem Verein über den Kauf eines Fluggerät informiert.Interesse ? Melde Dich unter : Email: michaelzechner@gmail.com(freiwillige Spenden werden gerne angenommen)