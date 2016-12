Musik in Krumegg 2016 - ein Rückblick ... und kein guter Ausblick

28.12.2016, 16:32 Uhr

Eröffnet hat die Reihe die steirische Pianistin und Komponistinmit dem polnischen Saxophonistenund dem Wiener Schlagzeuger- frei improvisierte Musik, spontan im gemeinsamen Auf-einander-Hören entstehend.

A propos Achteckstadl

P.S.

Werner Koller und Yuko Yamaoka haben während ihres alljährlichen Omoroi-Ya Gartenfestes in Hohenegg gleich für zwei Konzerte eingeladen: Der Sitar-Virtuoseaus Tirol zauberte mit seinem Trioindische Klänge in den japanischen Garten. Mit, dem Trio vonundwaren "echte Oststeirer" zu hören.Zum traditionellen Sommerkonzert vor der "Theke" haben dannzusammen mit der "Musik in Krumegg" und Transkult geladen:undhaben sich diesmal auch noch den Trompetereingeladen.Aus Marrakesch war - wieder einmal - der marokkanische Gnawa-Meisterbei uns. Mit seiner Gruppehat er in Vasoldsberg den berühmten Achteckstadl zum Klingen gebracht.Kunstvoll-witzig interpretierte uralte Kinderlieder in Friulano und im Bisiaco-Dialekt brachten drei italienische Sängerinnen aus Friaul nach St. Marein,und, zusammen die "".Und zum kraftvollen Abschluss hat die japanische Saxophonlegendemit seinerden Gleisdorfer Kulturkeller erbeben lassen - in einem der besten Konzerte, das je im Kulturkeller zu hören war, wie manche nachher gemeint haben.Dieser hat unserem neu gegründeten Verein den Namen gegeben, dem "", in dem sich Künstlerinnen, Künstler und Kulturinteressierte aus unserer Region Hügelland-Schöcklland zusammen getan haben, um gemeinsam Kulturprojekte zu verwirklichen. Das erste gemeinsame Projekt, „“, hat bereits 2014 mit Riga/Lettland begonnen und wurde 2015 mit Pilsen/Tschechien und 2016 mit Breslau/Polen fortgesetzt. Und die Vorbereitungen für 2017 - Paphos/Zypern und Aarhus/Dänemark - laufen schon.Die musikalischen und literarischen Höhepunkte der Lettland-Veranstaltung, an der viele lettische und steirische Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mitgewirkt haben, kann man auf einernachhören und -sehen, die zusammen mit einer Buchdokumentation erschienen ist. Eine Video-DVD der Tschechien-Veranstaltung, bei der unter vielen anderen auch die St. Mareiner "" mitgewirkt haben, ist derzeit in Arbeit.Wenn Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, das eine oder andere Konzert gefallen hat, erzählen Sie es bitte weiter und kommen Sie bitte wieder im nächsten Jahr! Jedenfalls bedanke ich mich wieder bei allen Musikerinnen und Musikern, bei den Malerinnen und Malern, die mir ihre Werke für Einladungen und Plakate zur Verfügung stellen, bei der Kulturabteilung des Landes Steiermark, bei der Marktgemeinde St. Marein bei Graz und bei allen anderen, die diese Konzerte unterstützt und ermöglicht haben, und natürlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, dass auch im kommenden Jahr wieder spannende Konzerte möglich sein werden, und wünsche ein glückliches, erfolgreiches Jahr 2017 – voll mit guter Musik!Oswald Schechtner(Aktuelle Informationen auf www.schechtner.info/krumusik ... ein besonderes Weihnachtsüberraschungspackerl ist knapp vor Weihnachten in Form eines Briefes von der Kulturabteilung des Landes gekommen: "Im Zuge der Begutachtung ... konnte sich die Mehrheit des Kulturkuratoriums zu keiner positiven Förderempfehlung entschließen." - das heißt, wenn dasnicht doch noch zur Änderung seiner Entscheidung bewegt werden kann, wird nach 8 erfolgreichen Jahren Schluss sein mit der Konzertreihe "Musik in Krumegg"!Das Kulturkuratorium begründet seine Entscheidungen nicht. Besondere kulturelle Akzente in einer kleinen Landgemeinde sind aber offenbar nicht erwünscht - auch wenn sie nur Bruchteile der Kosten von anderen Projekten verursachen, die vom Land mit hunderttausenden Euros gefördert werden.Für das erste Halbjahr 2017 mussten also alle geplanten Konzertewerden. Falls es trotzdem noch eine positive Entscheidung gibt, wird eine Planung sicher erst im Sommer möglich sein. Schade.