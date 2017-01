Musikverein setzt auf das Miteinander

31.01.2017, 16:30 Uhr

Spenden aus dem Weihnachtskonzert des Musikvereins Markt Gratwein kommen der Gemeinde zugute.

Musik tut der Seele gut – und bewirkt zugleich Frieden und Zusammenhalt. Das weiß auch der Musikverein Markt Gratwein, für den es schon längst zur Tradition geworden ist, aus dem gemeinsamen Musizieren wohltätige Veranstaltungen zu machen. Beim Weihnachtskonzert spielten die Musiker des Vereins eine Spendensumme von 800 Euro ein, die kürzlich an den Pfarrverband Gratwein-Straßengel übergeben wurde. "Wir werden von der Bevölkerung bei den Konzerten sehr gut unterstützt. Viele sind jedes Mal dabei, einige kommen das erste Mal, und es gibt die, die nur wegen der Spendenaktion vorbeischauen", freut sich Obmann Christian Binder. Die Summe wird in Form von Lebensmitteln und anderen wichtigen Utensilien, wie Hygieneartikeln, an Bedürftige und Notleidende aus der Gemeinde weitergereicht. "Dabei geht es um grundlegende Dinge, die jeder braucht. Wir sollten nicht die Augen verschließen, sondern helfen. Wir haben unsere Wurzeln hier und möchten der Bevölkerung gerne etwas zurückgeben", sagt Binder. Schirmherr dieser Spendenaktion ist Pater Philipp Helm.