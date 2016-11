SSS- Spiel, Spaß und Sport in der Fachschule NAAS

23.11.2016, 00:09 Uhr

den von ihnen vorbereiteten Turnunterricht mit den Kindern der VolksschuleDie Turneinheiten erstreckten sich über fünf Themenbereiche - Bauernhof, Dschungel, Winter, Ozean, Geschwindigkeit und Kräfte.Die aufmerksamen, lebhaften und interessierten Kinder arbeiteten begeistert mit den Schülern derIm Turnsaal tummelten sich die Kinder mit viel Spaß und Einsatz.

Annabel G. und Alexandra A. : „Die Neugier der Volksschüler und der Einsatz von allen war bei den Spielen enorm.“Martina Sch.: „Die Begeisterung beim Spiel – Die Bienenkönigin – kannte beinahe keine Grenzen.Theresa M. und Patricia R. : „Das TAUZIEHEN, verlangte den Kindern viel Kraft und Geschicklichkeit ab. Mit vollem Einsatz und Ehrgeiz wollte jede Gruppe siegen.“Lisa G. und Selina Sch.: „Der Dschungelparcour fand besonderen Anklang bei den Kindern. Vor lauter Begeisterung und Krafteinsatz lagen die Volksschüler am Ende der Turneinheit, schwitzend und völlig ausgepowert am Boden.Nadine U. und Lisa G. : „ Wir erforschten mit Laufspielen die Unterwasserwelt und studierten ein Tanzspiel ihrer Wahl ein. Die Mädchen waren davon völlig verzaubert.Das intensive Arbeiten mit den Kindern vermittelte den angehenden Kinderbetreuern einiges an Praxiserfahrung. Die Verantwortlichkeit gegenüber den Kindern, sowie die Auswahl der Spiele und des Spielmaterials stellte für dieeine große Herausforderung dar.