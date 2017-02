Netzwerken beim UnternehmerInnen-Stammtisch



Nutzen Sie die Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu kommen und nehmen Sie den Gleisdorfer UnternehmerInnenstammtisch wahr. Ziel ist es, sich gegenseitig auszutauschen und mit wirtschaftlichen Gesprächen gut in den Tag zu starten.



Der nächste TIP-Stammtisch findet am 10. Februar 2017 um 7.30 Uhr beim Solarcafé Figaro in Wünschendorf 190 statt.