03.01.2017, 15:47 Uhr

Top-Klubkonzert: Red Wine Serenaders im Joes

Veronica Sbergia und Max de Bernardi bilden die Combo „The Red Wine Serenaders“, die kommenden Dienstag, 20 Uhr, in einem Top-Klubkonzert im Joes New Orleans gastiert.

Das vielbejubelte Duo entführt das Publikum mit seinen Blues-Interpretationen in eine faszinierende Reise durch die Südstaaten der USA.

