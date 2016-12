12. Ball der Freiwilligen Feuerwehr Gössendorf

29.12.2016, 17:41 Uhr

Bereits zum 12. Mal laden die Angehörigen der FF Gössendorf zum Ball in das Einsatzzentrum ein. Und wie es schon Tradition ist, findet diese beliebte Veranstaltung wieder am ersten Samstag des Jahres, also am 7. Jänner statt.

Der Ball der Freiwilligen Feuerwehr Gössendorf ist für viele Feuerwehrfreunde ein Fixtermin zu Jahresbeginn, sind doch beste Unterhaltung und großartige Stimmung garantiert. Und so wird wohl auch zu Beginn des Jahres 2017 das Einsatzzentrum der Marktgemeinde Gössendorf wieder von zahlreichen Besuchern gestürmt werden - bei diesem Ball muss man ganz einfach dabei sein!Und die Angehörigen der FF Gössendorf haben sich wieder einiges einfallen lassen, um die Gäste so richtig zu verwöhnen. Von toller Musik - Steirerzeit und Kellerdisco - über Speis und Trank bis hin zu einer Mitternachtseinlage wird alles geboten, was zu einem gelungenen Ballabend gehört.