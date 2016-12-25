25.12.2016, 14:01 Uhr

DA GING DIE POST AB WEIHNACHTSPARTY 2016

X-MAS PARTY MIT DE SAN DEI.VERANSTALTER RENE BRUNNER SPORTCAFE-FROHNLEITEN MEGA-SHOW MIT DE SAN DEI ALLERLEI ( VE ) COVERBAND EINE TOLLE STIMMUNG DIE DURCH LIVE MUSIK UNTERSTÜTZT WURDE.OBWOHL ES SEHR ENG ZUGING ES WAR ALLES PERFEKT ORGANISIERT VON RENE UND SEINEN TEAM.DIE SAN DEI IST EINE AUFSTREBENDE MUSIKGRUPPE AUS DER STEIERMARK ( FROHNLEITEN ) DIE 2016 GEGRÜNDET WURDE.DAS SIND JUNGE LEUTE DIE IHRE LEIDENSCHAFFT DER MUSIK VERSCHRIEBEN HABEN.SIE BESUCHTEN ALLE DIE MUSIKSCHULE GRATWEIN.DIE GRUPPE BESTEHT AUS DREI FRAUEN UND DREI MÄNNER,CONNY,VERA,CHRISSI,MARKUS,OLI,DANI.UND SIE HATTEN IHREN DRITTEN ÖFFENTLICHEN AUFTRITT.SIE SPIELTEN GROSS AUF IM SPORTCAFE FROHNLEITEN BEI DER WEIHNACHTSPARTY 2016
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