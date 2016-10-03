DAS LIEBLICHE TAL AM OBERLAUF DER MUR IN EINER ZAUBERHAFTEN LANDACHAFT DAS BIETET SEIT 1894 NUR DIE MURTALBAHN.DIE MURTALBAHN ERLEBENSWERT DAMPFBUMMELZUG.DIE MURTALBAHN IM ÜBERBLICK SCHNAUFEND,DAMPFEND.PFAUCHEND,UND ZISCHEND EIN KURZER SCHRILLER PFIFF UND DER DAMPFZUG VERLÄSST DEN BAHNHOF. HUNDERTE ERFREUEN SICH DES HISTORISCHEN AMBIENTES- DAS DIE BEHÄBIG WIRKENDE DAMPFLOK AUSSTRAHLT.GESCHICHTE GEBEN ABER AUCH DIE WAGONS WIEDER.WAGONS IN DENEN KAISER FRANZ JOSEPH SASS.UM ZU GÄMSENJAGD NACH MURAU ZU KOMMEN.MAN WINKT AUS DEM ZUG,BESTELLT EIN GLAS MURAUER BIER IN DER MURTAL-BAR UND GENIESST DIE VORBEIZIEHENDE LANDSCHAFT.AUF 760 mm SCHMALSPUR DURCH DAS TAL.
03.10.2016, 14:45 Uhr
DAMPFZUG-ROMANTIK PUR SEIT 1894
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