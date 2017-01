FF Gössendorf – ein Jahr in Zahlen

01.01.2017, 10:03 Uhr

Der Jahreswechsel ist natürlich ein Anlass, über das abgelaufene Jahr Bilanz zu ziehen. So auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Gössendorf, wo man das Jahr 2016 mit eindrucksvollen Zahlen Revue passieren lässt.

Für HBI DI (FH) Gerald Wonner, Kommandant der FF ‚Gössendorf, war 2016 ein erfolgreiches Jahr. Zwar gab es zum Glück keine größeren Einsätze zu verzeichnen, dennoch ist die Bilanz ein sehr beachtliche. „Dank des auch im vergangenen Jahr tollen Einsatzes aller unser Mitglieder war es möglich, einerseits alle anfallenden Einsätze erfolgreich abzuarbeiten, andererseits aber auch in Fortbildung, Übungen und Veranstaltungen den hohen Level der vergangenen Jahre zumindest zu halten. Ich denke dabei zum Beispiel an die Großübung im Seniorenheim, an Feuerwehrball und Strawanzen, aber auch an die zahlreich absolvierten Kurse!“

12.856 Stunden für die Sicherheit

In Zahlen gegossen liest sich der Jahresbericht wie folgt:Gerald Wonner und sein Stellvertreter OBI Gerald Zechner bedanken sich sehr herzlich bei allen Angehörigen der FF Gössendorf für diese beeindruckenden Leistungen, verbunden mit der Bitte, auch 2017 so engagiert für die Sicherheit der Bevölkerung da zu sein.