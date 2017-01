FF Gössendorf: Training mit dem "Fichtenmoped"

28.01.2017, 18:47 Uhr

Im Rahmen der Winterschulung der FF Gössendorf stand auch das Arbeiten mit der Kettensäge auf dem Programm. Besonders wertvoll war dabei, dass direkt in einem Wald die Möglichkeit geboten wurde, praktisches Wissen zu erwerben oder aufzufrischen.

Denn: Der Umgang mit diesem Werkzeug erfordert viel Erfahrung und Umsicht!Sturmschäden in Wäldern sind nicht nur häufige Einsatzszenarien für Feuerwehren, die damit verbundenen Arbeiten sind auch gefährlich. Baumstämme, die unter Spannung stehen, unwegsames Gelände und lange Einsatzdauer sind nur einige Faktoren, die es zu beherrschen gilt.

Damit auch die FF Gössendorf auf solche Situationen bestens vorbereitet ist, wurde im Rahmen der Winterschulung unter der Leitung von Oberbrandinspektor Gerald Zechner ein Vormittag lang das arbeiten mit der Kettensäge trainiert. Dabei konnten mit diesen Arbeiten vertraute Kameraden - insbesondere Erwin und Valentin Fragner sowie Heribert Weiss - ihr Wissen in der Form weitergeben, dass mehrere Bäume gefällt und das dabei anfallende Material entsprechend verarbeitet wurde.Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, alle Sicherheitsmaßnahmen genau zu beachten - Holzarbeiten gehören schließlich zu den besonders gefährlichen Tätigkeiten. Schulungen dieser Art tragen so maßgeblich dazu bei, dass die Bevölkerung darauf vertrauen kann, auch bei Schäden an Bäumen und Wäldern kompentente Hilfe seitens der FF Gössendorf zu erhalten!