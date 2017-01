Generationenwechsel bei der FF Vasoldsberg

07.01.2017, 11:58 Uhr

Neben Berichten des Kommandanten, der Sonderbeauftragten sowie dem Kassabericht standen ebenfalls Beförderungen und Auszeichnungen für verdiente Feuerwehrkameradinnen und Kameraden an der Tagesordnung.Höhepunkt des Abends stellte aber die Wahlversammlung, welche im Anschluss an die Wehrversammlung stattfand, dar. Das bisherige Kommando unter HBI Wolfgang Hubmann und OBI Manfred Zechner stellten sich nicht mehr der Wahl. Nach 23 Jahren an der Spitze bedankte sich HBI Wolfgang Hubmann für die letzten Jahrzehnte und das geleistete unter seiner Führung bei jedem einzelnen. Auch OBI Manfred Zechner bedankte sich nach einem Jahrzehnt als Feuerwehrkommandant- Stellvertreter für die Unterstützung der letzten Jahre.Für die Wahl des neuen Kommandos wurden als Feuerwehrkommandant Kevin Linhart und als Feuerwehrkommandant- Stellvertreter Christopher Soboth vorgeschlagen.Beide Kameraden erhielten mit einer überwältigenden Mehrheit der anwesenden 80 stimmberechtigten Feuerwehrmitgliedern das Vertrauen geschenkt.Jung, dynamisch aber mit vollster Verantwortung und im Sinne der Kameradschaft will das neuen Kommando bestehendes erhalten und neues schaffen.