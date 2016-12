GESUND DURCH den ADVENT in SCHIRNING

11.12.2016, 21:19 Uhr



Die gesunde Ernährung der SchülerInnen und Schüler

ist dem Lehrerkollegium sehr wichtig und bietet deshalb "Gesunde Ernährung" als Unverbindliche Übung an.Viele Kinder nehmen dieses Angebot an. Es wird mit Freude und Begeisterung gemeinsam gekocht, gegessen, besprochen und vorallem genossen. Den Kindern wird vermittelt, dass Obst und Gemüse reich an lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen sind und dass deren Konsum eine positive Wirkung auf ihre Gesundheit, ihre Leistungsfähigkeit und ihr Wohlbefinden hat.Viele Studien belegen, dass die Lernleistung und die Konzentrationsfähigkeit durch wertvolle Ernährung deutlich gesteigert werden kann!Außerdem trägt die gesunde Ernährung zur Sensibiliserung der Geschmacksnerven bei. Mahlzeit in