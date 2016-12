Gössendorf: Feuerwehrjugend verteilt Friedenslicht

24.12.2016, 16:48 Uhr

Begonnen hat es aber schon am Vorabend, als die Jugendlichen im ORF-Landesstudio Steiermark das Friedenslicht in Anwesenheit des Landesjugendbeauftragten OBR d.ÖBFV Peter Kirchengast – auch ein Mitglied der FF Gössendorf –übernahmen.Weiter ging es dann am Vormittag des Heiligen Abend. Gemeinsam mit der Ortsjugendbeauftragten Sabina Schönberger und ihrem engagierten Team brachten die Jugendlichen das Licht an die Gräber verstorbener Feuerwehrmitglieder und anschließend zu Leuten, die den Weg ins Feuerwehrhaus aus unterschiedlichen Gründen nicht schaffen.Danach ging es ins Einsatzzentrum, wo zahlreiche Personen aus Gössendorf und Umgebung schon darauf warteten, ihre mitgebrachten Laternen mit dem Friedenslicht erleuchten zu können. Feuerwehrkommandant (und Bürgermeister) Gerald Wonner konnte dabei auch Altbürgermeister Franz Macher sowie den Abschnittsjugendbeauftragten Christan Radler begrüßen.So ist es den Gössendorfer Feuerwehrjugendlichen wieder einmal gelungen, zu Weihnachten ein Zeichen des Friedens zu setzen und vielen Leuten dieses Symbol der Hoffnung auf den Weg mitzugeben.