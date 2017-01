Gössendorfer Jetboot unterstützt Berufsfeuerwehr Graz

28.01.2017, 18:03 Uhr

Kalt, aber erfolgreich - so könnte man in aller Kürze jenen Einsatz der FF Gössendorf beschreiben, bei dem Überprüfungsarbeiten an der Murinsel im Grazer Stadtgebiet unterstützt wurden.

Aufgabe waren vor allem Sicherungstätigkeiten, aber auch Transportaufgaben wurden erfolgreich durchgeführt.Das Niedrigwasser der Mur im Winter ist eine der Voraussetzungen, um die Grazer Murinsel verschiedenen Sicherheitsinspektionen unterziehen zu können. So auch dieser Tage, als Industrietaucher die Befestigungen dieses Schwimmkörpers überprüften.

Abgesichert wurden diese Arbeiten durch die Berufsfeuerwehr Graz mit Höhenrettern unter Zilleneinsatz. Als weitere Sicherung wurde die FF Gössendorf angefordert, da mit dem Jetboot ein Wasserfahrzeug zur Verfügung steht, das auch bei extremem Niedrigwasser eingesetzt werden kann.Und so war ein Gössendorfer Team unter dem Kommando von Oberbrandmeister Heribert Weiß fast zwölf Stunden im Einsatz, ehe das Boot nach erfolgreicher Bewältigung von verschiedenen Sicherungs- und Transportaufgaben per Autokran wieder verladen und in das ESZ Gössendorf gebracht werden konnte.