Gratkorn punktet mit Kultur und Sport

29.12.2016, 00:00 Uhr

„Unglaublich viel leisten die Vereine ehrenamtlich“, zollt Bauer den über 70 Vereinen in Gratkorn seinen Respekt. „Die Vereine sind eine zentrale Säule für das Zusammenleben in einer Gemeinde und den Zusammenhalt“. So startet am 7. Jänner die Landjugend in die Ballsaison, aufgetanzt wird ab 20:30 Uhr im Gratkorner Kulturhaus. Am 8. Jänner lädt der Briefmarkenverein zum Tauschtag (9:00 – 11:00 Uhr, Kulturhaus). Sportlich geht es der Alpenverein mit einer Schneeschuhwanderung am 7. Jänner auf die Tyrnaueralm und einer Schitour am 12. Jänner an. Zwölf Monate lang folgt eine bunte Palette an Veranstaltungen, die von Vorspielstunden in der Musikschule bis zum Galakonzert der Markt-und Werkskapelle, vom Sterzfest des Schraußkogler Tanzvereins bis zum kulinarischen Herbst des Frauenkomitees und vom Flohmarkt in Babsi’s Knusperhütte bis zum Repair Cafe reicht. Die Kinderfreunde feiern im Frühjahr ihr 95jähriges Jubiläum, der Briefmarkenverein sein 60jähriges Bestehen im Herbst. „Mein Wunsch ist, dass die Gratkorner das Programm auch annehmen und zahlreich zu den Veranstaltungen kommen“, sagt Bauer. Und auch Besucher aus den Nachbargemeinden sind willkommen.