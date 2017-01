GU-Nord: Nächtigungszahlen auf Rekordniveau

01.02.2017, 00:30 Uhr

Graz verzeichnet einen Zuwachs von 4,2 Prozent und auch die Zahlen der Region sind sehr positiv.

Obwohl die Nächtigungszahlen des Vorjahres für die Tourismusregion Graz noch nicht da sind – der Dezember fehlt in der Auswertung noch – können sich die Touristiker schon freuen. "Nachdem wir mit Ende November bereits 1.540.534 zu Buche stehen hatten und im Vorjahr im Dezember knapp 116.000 verzeichnen konnten, wird es sicher einen neuen Rekord geben", freut sich Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr. Im Jahr 2015 bilanzierte die Region Graz und Graz-Umgebung mit 1.555.407 Nächtigungen. Rechnet man den Bezirk Graz-Umgebung heraus, ist man 2016, noch ohne Dezember, bereits bei 502.677 Nächtigungen (2015: 474.998). "Die Regionsentwicklung ist also inhaltlich großartig und das schlägt sich auch in den Zahlen nieder", streicht Hardt-Stremayr die gute Arbeit im Bezirk heraus.

Top-Nächtigungszahlen

Ein leichtes Minus musste Gratwein-Straßengel einstecken. Auch Thal konnte die Zahlen von 2015 nicht erreichen, wohingegen Deutschfeistritz und Übelbach ein stabiles Ergebnis erzielen konnten. Ein spürbares Plus fuhr die Gemeinde Weinitzen ein.Absolute Top-Nächtigungszahlen liefern Hitzendorf (3.170 Nächtigungen 2015 – 5.212 Nächtigungen 2016) sowie Semriach (15.202 Nächtigungen 2015 – 28.118 Nächtigungen 2016). Lurgrotte, Kesselfall oder Römergrab sind und bleiben Touristenmagnete. Wie wichtig diese Nächtigungszahlen für den heimischen Tourismus sind, zeigt auch das Beispiel Gratkorn: Erst vor Kurzem haben sich Gewerbetreibende und Tourismusvertreter der Marktgemeinde mehrheitlich für den Beitritt zum Tourismusverband 'OberGraz' entschlossen. Der Anstieg der Übernachtungsgäste (41,5 Prozent mehr seit 2012) trug maßgeblich zu dieser Entscheidung bei.Dass es zuhause am meisten zu entdecken gibt, zeigt der Erfolg der Ausflugsfahrten in der Region, die es auch wieder geben wird. "Diese sind so gut angenommen worden, dass es heuer eine Wiederholung geben wird", berichtet Hardt-Stremayr. Die Fahrten werden zwischen 3. Juni und 7. Oktober zumindest zehn Ziele umfassen und 14-tägig angeboten.