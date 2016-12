Kälbertaufe am Winkelhof

15.12.2016, 00:00 Uhr

„Es gehört zur Tradition, dass Weinköniginnen Patin eines Kalbes werden“, sagt Initiator Sepp Gahr. Der Obmann des Obst- und Weinbauvereins begab sich auf Suche nach einem hübschen Rindvieh und wurde am Winkelhof bei Franz Schrottner fündig. Die Namenssuche erwies sich als schwierig, tragen doch alle männlichen Nachkommen im Winkelhofer Stall einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben ihres Bullen. Der heißt am Winkelhof Hagwirt und Schilcher passte so gar nicht ins Konzept. Franz Schrottner konnte mit einer kreativen Idee den Namenswunsch der Weinkönigin erfüllen. Und so taufte Johanna II mit einer Flasche bestem Schilcher aus dem Hause Resch den mit Blumen geschmückten Täufling auf den Namen Herr Schilcher. Der könnte einmal Karriere als Zuchtstier machen, denn „Herr Schilcher bringt die besten genetischen Bedingungen mit, für weibliche Nachkommen mit großer Milchleistung und einem tollen Euter zu sorgen“, sagt Schrottner. Auf das Wohl von Herrn Schilcher stießen Bgm. Toni Weber, Vzbgm. BR Ernst Gödl, Bauernbunddirektor Franz Tonner, die Bauernbundobmänner Christian Rainer/Dobl und Markus Pohlhammer/Straßgang, Bäckermeister Hubert Auer sowie Horst Lienhart und Gerald Hasler vom Weinbauverein an.