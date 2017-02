Mehr plemplem geht nicht

14.02.2017, 18:00 Uhr

Das Faschingskomitee Gratwein-Straßengel lud zu den lang ersehnten Faschingssitzungen.

Lacher garantiert

Das Faschingskomitee Gratwein-Straßengel unter Obmann Herbert Ebner feierte am Wochenende in der Mehrzweckhalle Judendorf mit seinem Schlachtruf "plem! plem!" und den zahlreich anwesenden Faschingsfans die närrische fünfte Jahreszeit. Bei Speis und Trank unterhielt 'das Nebelwandecho' live vorab.Das Faschingskomitee hatte ein lustiges und abwechslungsreiches Programm mit Schmäh, Witz und Gesang vorbereitet. Grandiose Lacher für jede Altersstufe waren vorprogrammiert. Nach dem klassischen Einmarsch und der Eröffnungsrede von Ebner und Jannine Krinner startete der Abend mit dem Sketch 'Vierteltelefon'. Natürlich wurden auch die Gemeinde und deren bevorstehende Bauprojekte an den Abenden lustvoll durch den Kakao gezogen. Prompt für eine Zugabe sorgten die jüngsten Teilnehmer mit dem Kindertanzen. Weitere Tanz- und Musikeinlagen: Hip Hop der Tanzschule ATG Graz, das stets erwartete und allseits beliebte Männerballett, das Amazonen-Sextett sowie die große Tanznummer vor dem Finale. Außerdem sorgten etwa 'Harry und der Gemeinderat des Schreckens, 'Die Polizei auf Streife', 'Die Vorstraßenengerln' der Katholischen Frauenbewegung oder 'Eine Tupperparty' für eine Überreizung der Lachmuskeln.(Alle Fotos: Credit: Faschingskomitee)