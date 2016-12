Neuer Glanz für den Kindergarten

13.12.2016, 16:33 Uhr

Rund 900.000 Euro wurden in die Renovierung des Kindergartens Lieboch investiert.

Komplette Neugestaltung

125 Kindergartenkinder und 26 Kinder in der Kinderkrippe werden in Lieboch von 25 Pädagogen betreut. Zudem gibt es eine sogenannte Zwergerlgruppe, in der Kinder – auch in Begleitung von Eltern – auf den Kindergartenstart vorbereitet werden. Dafür, dass dies auf dem neuesten Stand der Infrastruktur geschieht, wurde der Kindergarten in Lieboch komplett renoviert und teilweise auch umgebaut."Es war eine komplette Neugestaltung notwendig", sagt Liebochs Bauamtsleiter Günther Joham. Neben einer thermischen Sanierung wurde auch die komplette Dachkonstruktion abgetragen und erneuert. Der 40 Jahre alte Kindergarten ist nun wieder auf dem aktuellsten Stand der Ausstattung. Die Heizung wurde auf Niedertemperaturheizung und Bodenheizung in den Gruppenräumen umgestellt. Auch die Sanierung der Kindersanitäreinheiten wurde mitgemacht. Zudem wurden alle Fensterelemente ausgetauscht sowie in den Bewegungsräumen Akustikmaßnahmen gesetzt.

Rascher Baufortschritt

Eine neue Lichtkuppel sorgt für mehr Helligkeit in den Räumen. Durch eine Erweiterung des Raumprogramms werden die Gruppenräume größer. Ein Multifunktionsraum, den Kindergarten und Kinderkrippe gemeinsam benutzen können, sowie überdachte Freispielflächen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit. Während der Umbauarbeiten von Juni bis September mussten vier Gruppen in die Volksschule auswandern. "Zum Start in das neue Kindergartenjahr waren wir bereits wieder hier", freut sich Kindergartenleiterin Waltraud Hösele über den raschen Baufortschritt. "Die Beleuchtung haben wir vollflächig auf LED umgestellt", ergänzt Bauamtsleiter Joham abschließend.