ÖLRG: “The president's earned award” - ÖLRG-Präsident BRR. Davy Koller Ehrt ...

25.11.2016, 16:23 Uhr

Folgende Voraussetzungen müssen für eine diesbezügliche Ehrung zutreffen:• In erster Linie werden hier Personen ausgezeichnet, die ehrenamtlich Tätig sind und ihr Engagement im „Stillen" und ohne viel „Beifall“ leisten oder geleistet haben!• Die ehrenamtliche Tätigkeit muss in der Freizeit und unentgeltlich erfolgt sein bzw. erfolgen!• Die ehrenamtliche Tätigkeit muss länger als 5 Jahre ausgeübt worden sein!• Eine Ehrung kann auch für eine selbstlose, aufopfernde, spontane Hilfeleistung aus einer großen Gefahrensituation (Einzeltat) ausgesprochen werden!• Es können auch Bürger/-innen aus den EU- und Nachbarstaaten für ihr bürgerschaftliches und ehrenhaftes Engagement geehrt werden!Dieses Jahr fand diese Veranstaltung in der Steiermark, in Fernitz-Mellach mit einem umfangreichen Rahmenprogramm statt. Nach der Anreise der ÖLRG-Delegierten aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark traf man sich beim ÖLRG-Stammlokal „Kirchenwirt“ in der Gemeinde Fernitz-Mellach. Von dort aus ging es zum vom Bundesbeauftragter für den International Fire Corps der ÖLRG-ÖBV BRR. Peter Kirchengast zusammengestellten Rahmenprogramm. Der erste Anlaufpunkt war die Besichtigung und Vorstellung der Landeswarnzentrale Steiermark, wo die 15-köpfige Delegation vom Leiter der LWZ Günter Hohenberger empfangen und begleitet wurde. Nach knapp zwei Stunden hoheitlichen Aufgaben ging es weiter zum Flughafen Graz-Thalerhof, wo eine Besichtigung der dortigen Flughafen-Feuerwehr auf dem Programm stand. Feuerwehrkommandanten HBI Christian Dielacher stellte die Aufgaben, die Einsatzschwerpunkte und die Ausrüstung der Flughafen-Feuerwehr, abschließend mit einer tollen und sehr interessante Führung, vor.Gegen 19:30 Uhr des 1. Tages bat der ÖLRG-ÖBV Präsident BRR. Davy Koller zur Ehrung! Der Empfang der geehrten fand im Veranstaltungsraum des Kirchenwirtes in Fernitz-Mellach statt. Neben den Verdienstkreuzen und Ehrenmedaillen der Österreichischen Lebens-Rettungs-Gesellschaft gab es auch fünf Ehrenzeichen für die „Rumänienhilfe“ von der Österreichischen Albert Schweitzer Gesellschaft, unter Generalsekretär Prof. Jörg C. Steiner und fünf weitere Awards aus Amerika für besondere Verdienste von humanitärer internationaler Hilfe (4x Gold und 1x Silber), eingereicht vom Bundesbeauftragten für die USA Kamerad BRR. Dr. AJ McMenamin.ÖLRG-Präsident BRR. Davy Koller hatte die Aufgabe die Ehrung der Österr. Albert Schweizer Gesellschaft im Namen des Generalsekretärs der ÖASG Prof. Jörg C. Steiner für fünf Personen die Rumänienhilfe leisteten, durchzuführen. Die ÖASG Verdienstmedaille für Internationale Hilfe „Spange Rumänien“ wurde an folgende Damen und Herren verliehen:• BSM Bernhard Dietrich (Bezirkskommandant-Stv. ÖLRG – Bezirk Leibnitz)• OSM Daniela Gaich (ÖLRG – Rettungssanitäterin)• BSM Rupert Riemelmoser (Bezirkskommandant ÖLRG – Bezirk Liezen)• BSR Christian Krammel (ÖLRG – Bezirk Liezen)• Anneliese Mekis (Vinzenzgemeinschaft Fernitz-Mellach / Kalsdorf)Eine große Ehrung gab es auch für den Firmeninhaber Roman Silberschneider aus dem Bezirk Leibnitz. Herr Roman Silberschneider wurde für seine humanitäre Hilfe an armen Menschen, auch weit über die österreichischen Grenzen hinweg, vom ÖLRG-Präsident BRR. Davy Koller und der 1. ÖLRG-Vizepräsidentin BRR. Beate Reichl mit den „Kommandeurskreuz / Commanders Cross“ (Halskreuz in Gold am rot/weiß/roten Band) geehrt. Ebenso bekam Herr Silberschneider eine Ehrenurkunde für seine Jahrzehnte lange Unterstützung in Sachen Bekleidung und Ausstattung.Eine weitere hervorragende Ehrung gab es für Herrn Hofrat Dr. Helmut-Theobald Müller, seines Zeichens Bezirkshauptmann von Deutschlandsberg. Präsident BRR. Davy Koller ehrte Herrn Dr. Müller mit dem Offizierskreuz in Gold der ÖLRG - ÖBV für zehn Jahre gemeinsame Zusammenarbeit in der Aktion „Große schützen Kleine“. Kindersicherheit wird im Bezirk Deutschlandsberg seit 10 Jahren mit großen Erfolgen praktiziert. Die Unfallzahlen bei und mit Kindern gehen zurück. Es wurden mittlerweile viele Projekte umgesetzt die Schlussendlich zu dem großen Erfolgen führten. Ziel ist immer wieder dabei, Kindern mehr Sicherheit in allen Lebensbereichen beizubringen. Hier mit der ÖLRG, die Prävention bei Badeunfällen.Weiters wurden fünf vom US-Präsidenten zuerkannte „Volunteer Service Awards“ aus Amerika vergeben. ÖLRG-Präsident BRR. Davy Koller ehrte die Kameraden/-innen mit 4-mal Gold und einmal Silber. Diese besondere Auszeichnung wird auch an nicht Amerikaner verliehen, wenn besondere Verdienste in der humanitären internationalen Hilfe geleistet wurden. Den „Volunteer Service Award“ bekamen:• BRR. Davy Koller (ÖLRG-ÖBV IC Präsident)• BRR. Beate Reichl (ÖLRG-ÖBV IC 1. Vizepräsidentin)• BRR. Manfred Reichl (ÖLRG-ÖBV IC Bundesfinanzrat)• BRR. Peter Kirchengast (ÖLRG-ÖBV IC Bundesbeauftragter International Fire Corps)• BRR. Erhard Vrana (ÖLRG-ÖBV IC Bundesbeauftragter International Police Corps)Große Ehrung für drei Lebensretter der Freiw. Feuerwehr Tobelbad-Haselsdorf. Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Helmut-Theobald Müller und ÖLRG-Präsident BRR. Davy Koller ehrten LM Andreas Utri mit dem silbernen Lebensretterkreuz der ÖLRG-ÖBV und zwei Kameraden (LM d.F. Heimo Panzer, LM d.F. Robert Kren) mit dem bronzenen Lebensretterkreuz der ÖLRG-ÖBV.Auch das Präsidium der ÖLRG-ÖBV bekam eine große Ehrung, diese kam seitens der „Königlichen und barmherzigen Vereinigung der Ordens- und Medaillenträger von Belgien“ für Präsident BRR. Davy Koller und 1. Vizepräsidentin BRR. Beate Reichl. Beide bekamen das Ehrenkreuz am Band.BRR. Anton Koller wurde in Würdigung und Anerkennung für seine Verdienste um die ÖLRG-ÖBV mit dem großen silbernen Verdienstzeichen mit Stern auf der rot-weiß-roten Schärpe mit Kleinod, sowie dem goldenen Halskreuz mit rot-weiß-roten Band ausgezeichnet.BH Hofrat Dr. Helmut-Theobald Müller sowie ÖLRG-Präsident BRR. Davy Koller ehrten weitere Mitglieder mit folgenden Auszeichnungen der Österreichischen Lebens-Rettungs-Gesellschaft:• Verdienstkreuz in Bronze (LV-STMK) - FM Johannes ULRICH (FF Gössendorf)• Großes Verdienstkreuz in Silber (LV-STMK) – BSM Martin Reicht (Bezirkskommandant ÖLRG – Bezirk Leibnitz)• Großes Verdienstkreuz in Silber (LV-STMK) - BRR. Gottfried Mekis (ÖLRG-ÖBV Bundesbeauftragter IC)• Großes Verdienstkreuz in Silber (LV-STMK) - Gernot Gspandl (Unternehmer & Förderer)• Großes Verdienstkreuz in Silber (LV-STMK) - BSanR. Peter Scherer (ÖLRG-ÖBV IC Bundessanitätsrat)• Großes Verdienstkreuz in Silber (LV-STMK) - Ewald Lampl (Gastwirt & Förderer)• Großes Verdienstkreuz in Silber mit Stern und Halskreuz in Gold am rot/weiß/roten Band - BRR. Harald Hauk (ÖLRG-ÖBV IC International Military Corps)ÖLRG Leistungsspange BRONZE:• LRR Manuela Vrana (ÖLRG-ÖBV IC Adjutant International Police Corps)ÖLRG Leistungsspange SILBER:• OSM Daniele Gaich (ÖLRG-ÖBV Rettungssanitäterin)• BRR. Erhard Vrana (ÖLRG-ÖBV IC Bundesbeauftragter International Police Corps)• BHSR Alexander Payer (ÖLRG-ÖBV Bezirkhauptschwimmretter Bezirk Graz-Umgebung)ÖLRG Leistungsspange GOLD:• BRR. Peter Kirchengast (ÖLRG-ÖBV IC International Fire Corps)ÖLRG-IFC Feuerwehrspange BRONZE:• LM d.V. Claudia Moser (FF Graz)• FM Perl Reinhard (BF Graz)ÖLRG-IFC Feuerwehrspange GOLD:• HBI Peter Zeiller (FF Tobelbad-Haselsdorf)• BI Franz Darowitsch (FF Tobelbad-Haselsdorf)• Otto Leitgeb (BF Graz)ÖLRG Police Corps Medaille :• LRR Manuela Vrana (ÖLRG-ÖBV IC Adjutant International Police Corps)• Wm. Michael Brossmann (Österr. Bundesheer)Nach dem spannenden und ehrenvollem Abend konnten die weit angereisten Delegierten am darauffolgenden Vormittag bei der örtlichen Veranstaltung „Bockbieranstich“ in Fernitz-Mellach, bei einem genüsslichen Bockbier mit dem ÖLRG-Präsidenten die Veranstaltung ausklingen lassen.