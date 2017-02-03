SENIORENBALL FROHNLEITEN 2017 EINLADUNG DER STADTGEMEINDE.ES WAR EIN WUNDERSCHÖNER NACHMITAG.EIN PAAR STUNDEN BESTE UNTERHALTUNG ES HAT FÜR UNS DAS STEIERLAND TRIO AUFGESPIELT.ORGANISIERT WURDE ES VON HR.STEINDL VON DER STADTGEMEINDE.VERWÖHNT WURDEN WIR VON DER FAM.HEININGER UND SEINE ANGESTELLTEN.DIE SENIOREN TANZTEN WIE IN ALTEN ZEITEN BIS SPÄT AM ABEND.EIN DANKESCHÖN AN MAG.JOHANNES WAGNER.DER DAS MÖGLICH MACHTE ,ES WAREN 110 SENIOREN AM BALL ANWESEND.DIE STIMMUNG WAR SUPER,DIE GANZE ORGANISATION WAR BESTENS.ES GAB NOCH EINE VERLOSUNG BEI DER ESSENS UND GETRÄNKEMARKE.DER ERSTE PREIS WAR EIN SELBST GEMALTES BILD VON HARRALD ZÖCHLING.
03.02.2017, 20:09 Uhr
PENSIONISTENBALL 2017 VOLKSHAUS FROHNLEITEN
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