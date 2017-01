Permanenter 100er tritt morgen in Kraft

16.01.2017, 11:49 Uhr

Tempobeschränkung soll Entlastung für geplagte Feldkirchner Anrainer bringen.

Reduktion der Schadstoffbelastung

In Bezug auf die Luftqualität ist die Kommune Feldkirchen bei Graz schon seit jeher einer hohen Belastung aufgrund des Verkehrs an der Südautobahn ausgesetzt. Mit einer permanenten 100er-Beschränkung, die ab morgen in Kraft tritt, soll nun für Entlastung gesorgt werden. „In Feldkirchen bei Graz ist die Situation deshalb als besonders kritisch einzustufen, weil dort die Autobahn mitten durch das Ortszentrum führt. Neben dem Wohngebiet sind zusätzlich noch sensible Einrichtungen wie etwa ein Ärztezentrum und der Schulstandort unmittelbar berührt. Unsere Untersuchungen bestätigen insbesondere eine hohe NO2-Belastung. Auch wenn sich die Feinstaubwerte in den letzten Jahren gebessert haben, bei NOx besteht jedenfalls nach wie vor Handlungsbedarf“, sagte Verkehrslandesrat Anton Lang.Wesentlicher Inhalt der mit morgen in Kraft tretenden Verordnung ist, dass eine permanente Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h für den Autobahnabschnitt zwischen Knoten Graz-Ost und Knoten Graz-West im Gemeindegebiet von Feldkirchen bei Graz festgelegt wird. „Es freut mich sehr, dass wir damit einen weiteren Schritt setzen können, um die Schadstoffbelastung für die betroffene Bevölkerung zu verringern“, betonte der Landesrat.