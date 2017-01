Volkshilfe Graz-Umgebung: Sprechstunden in Notlagen

11.01.2017, 05:30 Uhr

Die Volksshilfe Graz-Umgebung eröffnet in Gratwein ein Büro, um Hilfesuchenden unter die Arme zu greifen.

Vertrauliche Gespräche

Helfen, wo Hilfe benötigt wird, lautet das Credo der Volkshilfe. Der recht junge Bezirksverein der Volkshilfe Graz-Umgebung kann erfolgreich Bilanz ziehen – und hat noch so einiges vor: Denn mit 16. Jänner eröffnet das Büro am Gratweiner Hauptplatz, in dem nun auch Sprechstunden angeboten werden können.Derzeit sind zehn ehrenamtliche Mitarbeiter für GU im Einsatz. Zu ihren Aufgaben zählt die Organisation von Erholungsaktionen wie Seniorenreisen oder Urlaub für Ein-Eltern-Familien genauso wie die Veranstaltung von Selbsthilfegruppen, aber auch die Unterstützung von Menschen, die von Armut betroffen sind, oder von sozialen Institutionen. "Meine Tätigkeit bei der Volkshilfe ist mein Zugang und Verständnis dafür, wie helfen möglich gemacht wird", sagt Nationalratsabgeordnete und Bezirksvorsitzende Karin Greiner. Zusammen mit Edith Haas und Richarda Mandl wird sie im Volkshilfe-Büro in Gratwein den Rat in die Tat umsetzen. "Es gibt viele, die Unterstützung brauchen. Und dabei ist das vertrauliche persönliche Gespräch wichtig. Es geht nicht nur um das Thema Geld, sondern auch um den Erstkontakt, um das Weitervermitteln, Organisieren und die Betreuung. Die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen funktioniert sehr gut."Und die Bilanz der Volkshilfe Graz-Umgebung zeigt, was erreicht werden kann: Bislang konnten 60 Haushalte im gesamten Bezirk aktiv unterstützt werden. Der Topf 'Dabei sein ist alles', der es Kindern, die aus armutsgefährdeten Familien kommen, ermöglicht, an diversen Veranstaltungen und Kursen – wie Sportwochen oder Skiausflügen – teilzunehmen, wurde in Kooperation mit der Steiermärkischen Sparkasse errichtet. Auch die Schulstartaktion, die die Gelegenheit bietet, Schulutensilien mit Gutscheinen zu kaufen, war ein großer Erfolg. "Jeder, der in einer verzwickten Lage ist, soll Unterstützung bekommen. Wir müssen da angreifen, wo wir gebraucht werden", sagt Greiner.



Bürozeiten

Am 16. Jänner öffnet das Büro der Volkshilfe Graz-Umgebung am Gratweiner Hauptplatz seine Türen. Alle zwei Wochen finden im Eckgebäude an der Reinerstraße/Oswalderstraße jeweils montags zwischen 16.30 und 18.30 Uhr Sprechstunden statt.