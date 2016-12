Weihnachten bei der FF Gössendorf

17.12.2016, 18:36 Uhr

Friedenslicht und Zauberer

Ab 9 Uhr besteht am Heiligen Abend die Möglichkeit, bei der Freiwilligen Feuerwehr Gössendorf das Friedenslicht zu holen. Angehörige der Feuerwehrjugend werden den Gästen das Licht überreichen, wer Zeit hat, kann sich auch mit einem Tee oder Punsch auf das Weihnachtsfest einstimmen.Um 11 Uhr kommt dann auf Einladung der Marktgemeinde der Zauberer Freddy Cool ins Einsatzzentrum und wird so wie jedes Jahr wieder die Kleinen (und Großen) mit seinen Tricks begeistern - so vergeht die Zeit, bis das Christkind kommt, ganz schnell.Für die Angehörigen der FF Gössendorf laden Kommandant Gerald Wonner und sein Stellvertreter Gerald Zechner jedenfalls herzlich ein, am 24. Dezember zwischen 9 und 12 Uhr ins Feuerwehrhaus zu kommen: "Diese Stunden sind eine gute Gelegenheit, sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen, aber auch der Feuerwehr, die natürlich auch am Heiligen Abend für Einsätze bereit ist, einen Besuch abzustatten."