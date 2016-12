Werndorf: Zu Weihnachten in der neuen Wohnung

21.12.2016, 00:00 Uhr

Die Siedlungsgenossenschaft ENNSTAL errichtete die vom Architekturbüro „eep architekten“ geplante reihenhausartige Wohnanlage auf dem früheren Gelände des Reitstalls. In einer Bauzeit von 14 Monaten entstanden in sonniger Lage Wohnungen in der Größe von 90 m2, ausgeführt von der Baufirma Röck/Ehrenhausen. „Wir freuen uns auf die größere Wohnung“, sagen Kerstin und Christopher Singer, „und auf einen großen Christbaum für unsere Kinder Alessandro und Sophie“.

„Werndorf wächst“, betont ENNSTAL Vorstandsdirektor Wolfram Sacherer. Während die Obersteiermark mit Abwanderung zu kämpfen hat, boomt der Bezirk Graz-Umgebung. Christine Verwüster ist eine Zuzüglerin aus Graz, die es ins Grüne zieht. „Ich komme ursprünglich aus Leibnitz, Werndorf liegt für mich genau in der Mitte“. Die Gemeinde punktet auch mit der günstigen Verkehrsanbindung. Gerhard Krenn von der ÖBB begrüßte die neuen Mieter mit einem Willkommenspaket der Bundesbahn. 2017 bekommen die Werndorfer Bahnfahrer ein besonderes Zuckerl, die Park & Ride-Plätze am Bahnhof werden ausgebaut.Für die Mieter beginnt ein neuer Lebensabschnitt, drückt es NAbg. Karin Greiner in ihrer Festrede aus. Gemeinsam mit BR Ernst Gödl, Bgm. Willi Rohrer und Wolfram Sacherer überreichte sie die Wohnungsschlüssel. Die Ennstaler planen weitere zehn Wohneinheiten auf dem angrenzenden 3.000 m2 großen Grundstück. „So das Land Fördermittel zur Verfügung stellt und Bedarf gegeben ist, bauen wir weiter“, lässt Sacherer in weitere Bauvorhaben blicken. Den Segen für die Wohnanlage und ihre Mieter erbat Pfarrer Norbert Glaser.