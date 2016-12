Zivilschutz Graz-Umgebung: Neue Statuten sichern den Bevölkerungsschutz ab!

02.12.2016, 21:30 Uhr

In Zukunft soll es in jeder der 36 Gemeinden von Graz-Umgebung einen Zivilschutzbeauftragten geben. Dieser bzw. diese wird das Bindeglied zwischen der Gemeinde, dem Zivilschutzverband, den Einsatzorganisationen und der Bevölkerung sein, so Bezirksstellenleiter Peter Kirchengast.Die neuen Schwerpunkte des „Sicherheitskonzeptes“ sind neben den etablierten Vorträgen über Zivil-, Katastrophen-, Strahlen und Brandschutz, in Zukunft auch Vorträge über „Black out und Cyber-Kriminalität“. Für die Kinder im 9. + 10. Lebensjahr, wird es die Kindersicherheitsolympiade und für die Personen von 55+ die Seniorensicherheitsolympiade geben. Graz-Umgebung wird im Frühjahr mit den Kindern in Hart bei Graz und Hitzendorf spielen. Im Sommer werden die Senioren im Norden, Süden und Osten ihre Spiele abhalten.