Graz wählt neuen Gemeinderat

01.02.2017, 00:00 Uhr

Das sagen die Ortschefs der Region vor der Grazer Gemeinderatswahl.

Zusammenarbeit mit Graz

Am kommenden Sonntag ist es also so weit. Um 7 Uhr öffnen in der Landeshauptstadt Graz die Wahllokale. 222.856 Grazer sind dazu aufgerufen, den neuen Gemeinderat zu wählen. Der Ausgang der Wahl hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gemeinden rund um Graz. Die Ortschefs im Bezirk Graz-Umgebung sehen dem Wahlsonntag deshalb auch durchaus ähnlich entgegen."Ich hoffe, dass die politische Mitte deutlich gewinnt. Bei anderen Parteien kristallisiert sich im Wahlkampf oft nur ein Thema heraus. Es wäre fatal, wenn ein sinnvolles Verkehrskonzept torpediert werden würde. Viele Arbeitskräfte pendeln nämlich auch aus Graz heraus", betont Liebochs Ortschef Stefan Helmreich. Ähnlich argumentiert auch Statteggs Bürgermeister Karl Zimmermann: "Wir erwarten uns, dass ein gestärkter Bürgermeister hervorgeht, dass Graz eine Regierung bildet, die das Richtige umsetzt sowie eine begünstigte Zusammenarbeit mit Graz-Umgebung ermöglicht.“ Frohnleitens Ortschef Johannes Wagner dazu: "Die Zusammenarbeit mit Graz, als Hauptwirtschaftsfaktor für unseren Bezirk, ist wichtig und sichert Arbeitsplätze für Graz-Umgebung." Weitere Zusammenarbeit mit Graz wünschen sich alle, so etwa auch Hannes Kogler, Bürgermeister in St. Radegund: "Wir erhoffen uns weiterhin eine starke Zusammenarbeit. Vor allem was den Ausbau des Schöckls, das Skigebiet und den Tourismus betrifft." Und Gratkorns Bürgermeister Helmut Weber: "Grundsätzlich erhoffe ich mir, dass es zu keiner Veränderung in der Zusammenarbeit kommt, da diese in den letzten Jahren super funktioniert hat."