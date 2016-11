Mitglieder- und Funktionärsehrung des ÖAAB Graz-Umg.

28.11.2016, 23:45 Uhr

Der Steirische ÖAAB lebt den Vorsatz, sich bei denjenigen Mitgliedern zu bedanken, die bereits seit vielen Jahren und Jahrzehnten dem Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund die Treue halten. Grund genug für ÖAAB-Bezirksobmann KR Peter Kirchengast, die zu Ehrenden zu einem gemeinsamen Festakt einzuladen und diese Mitgliedschaften zu würdigen. Knapp 100 Damen und Herren sind dem Aufruf nach Feldkirchen bei Graz gefolgt. Besonders die Anwesenheit der vielen Ehrengäste – darunter Landesobmann-Stv. NRAbg. Dr. Beatrix Karl, ÖVP-BPO Vizepräsident d. BR Mag. Ernst Gödl, ÖAAB-LGF KR Günther Rupprecht und Feldkirchens Bürgermeister Erich Gosch – zeigte, wie wichtig es dem ÖAAB ist „Danke“ zu sagen. Besonders stolz zeigte man sich, dass zwei Mitglieder für ihre 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet werden konnten.Langjährige ÖAAB-Funktionäre, die den Bezirk Graz-Umgebung mitgeprägt hatten, wurden für ihre Verdienste gewürdigt. So bekamen zwei der längstdienensten Bürgermeister aus Graz-Umgebung –– das ÖAAB-Ehrenzeichen in Silber überreicht. Ebenfalls ausgezeichnet, mit dem ÖAAB-Ehrenzeichen in Silber wurdeaus Rein (MG Gratwein-Straßengel). Er war viele Jahre als Personalvertreter des Lehrerbundes in und um Graz-Umgebung unterwegs.Das Goldene Ehrenzeichen des ÖAAB, es kann nur durch den Bundesvorstand vergeben werden, erhieltDie Vasoldsbergerin war von 1994 bis 2013 im Nationalrat und dort die Familiensprecherin der ÖVP. Ihr Engagement im Parlament lag im Bereich Familie, Frauen, Arbeit und Soziales. Eines von Steibls Hauptaugenmerk lag auf der Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, weshalb sie auch die Initiative „Taten statt Worte“ ins Leben rief. Ridi Steibl war auch einige Perioden, ÖAAB Landesobmann-Stellvertreter bzw. ÖAAB Landesfrauenreferentin.