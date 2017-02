ÖAAB: Arbeitgeber & Arbeitnehmer nur gemeinsam stark!

05.02.2017, 23:27 Uhr

Bezirksobmann AK-Rat Peter Kirchengast führte durch eine umfangreiche Tagesordnung, welche den Jahresbericht 2016 und den Ausblick 2017 umfasste. So wird man sich in nächster Zeit zum ÖAAB-GU Frauentag (18. März), zum ÖAAB-GU Stammtisch (5. April) und zur ÖAAB-GU Verteilaktion am „Tag der Arbeit“ (1. Mai) treffen. Die Vorstellung und das Produkt-Angebot der Fa. MALLI-Baugesellschaft mbH (www.malli-haus.at) gestaltete Geschäftsführer Baumeister Ing. Otmar Malli. Dabei konnte man die Produkte im Ausstellungsraum besichtigen, den Sinnesraum „Erde-Feuer-Luft-Wasser“ erleben und sich Informationen zum Thema „Erdstrahlen und Wasseradern“ einholen. Eine diesbezügliche persönliche Ausmessung der „Strahlen“ war ebenfalls vorgesehen.Als kleines Dankeschön überreichte ÖAAB-Bezirksobmann AK-Rat Peter Kirchengast gemeinsam mit Klubobfrau MMag. Barbara Eibinger-Miedl eine ÖAAB-GU Danke-Trophäe „Arbeitgeber – Arbeitnehmer“ an Geschäftsführer Baumeister Ing. Otmar Malli.