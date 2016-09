Die Reise in meine Vergangenheit.

28.09.2016, 20:39 Uhr

Den Wunsch/Traum hatte ich schon länger, noch einmal die Orte aufzusuchen, die in meinen Kinder- und Jugendjahren bedeutend für mich waren. Es sollte eine Reise von Frohnleiten nach Tirol werden. Neugierde oder Nostalgie? So wollte ich wissen, was sich in 50 – 60 Jahren verändert hat, an was konnte ich mich wieder erinnern und wie leben die Menschen heute in der modernen Welt.In schlaflosen Stunden habe ich den Reiseplan ausgedacht. An welchen Orten ich innehalten wollte, stand für mich schnell fest. Die Tagesetappen sollten nicht zu ermüdend sein, war mein weiteres Anliegen. Eine gemütliche Reise sollte es werden, nicht mit Aufenthalten in großen, schicken Hotels, sondern in kleinen Pensionen mit Zimmervermietern, mit denen man sich unterhalten könnte.Die Fahrt ging an den Chiemsee, weiter über Schliersee, Bayrischzell, Thiersee nach Kufstein, Rattenberg, Wattens und als Ziel Innsbruck. Die Rückreise planten wir über den Brenner, Brixen, Übernachtung in Lienz und dann nachhause. Ich studierte Ortsbeschreibungen und Übernachtungsmöglichkeiten. Eine dicke Mappe war voll Informationen. Eigentlich wollte ich, wie früher auf „gut Glück reisen“, aber dann entschloss ich mich, doch das nächste Quartier immer vorzubuchen.

Wenn man eine Reise tut, gibt es jedes Mal vorher viele Aufgaben zu erledigen. Jemanden finden, der die Blumen versorgt oder die Zeitung aufbewahrt usw. Absprachen verschieben, die nötigen Pillen besorgen war auch notwendig. Die Frage wie das Wetter wohl sein wird, was uns erwartet, beschäftigte mich auch.Der Beschluss auf Reise zu gehen kam früher als gedacht! Da der Wetterbericht gut war, sind wir am Sonntag früh gestartet.Auf ins Abenteuer.Wird fortgesetzt.