Radfahren in Luxor - vor 20 Jahren

13.01.2017, 18:10 Uhr

los gings. In den Soukhs von Luxor, Karnak Tempel, Luxor Tempel, mit der Fähre über den Nil auf Theben West, weiter zu den Memnon Kolossen, vorbei Tempel der Hatschepsut ins Tal der Könige.Der Ordnung halber sei erwähnt: morgens hatten wir 7 Grad , nachmittags 39 Grad Celsius.Die Unterkunft liesse nach heutigem ( auch damaligen ) Standard etwas zu wünschen übrig....! ( 3 Fotos am Ende )3 Tage später ging die Reise per Zug weiter nach Assuan.