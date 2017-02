Rotunde von Mosta ( Malta )

10.02.2017, 19:53 Uhr

Die Kirche Maria Himmelfahrt, auch bekannt als Rotunde von Mosta oder Rotunde Santa Marija Assunta, ist eine römisch-katholische Kirche in Mosta auf der Insel Malta in Malta.In einer Sakristei ist eine 200 kg schwere Fliegerbombe zu sehen, welche ähnlich der Bombe ist, die am 9. April 1942 die Kuppel durchschlug, aber nicht explodierte. Da sich zu dieser Zeit etwa 300 Menschen in der Kirche aufhielten und niemand wirklich verletzt wurde, wird das Ereignis als Wunder angesehen. Das Original der Bombe befindet sich im Kriegsmuseum in Valletta. ( Wikipedia )