Ein Grazer Experte macht Dominic Thiem fit

25.01.2017, 14:18 Uhr

Sportwissenschaftler Mike Reinprecht macht Tennis-Star Dominic Thiem seit vier Jahren Beine.

Was hatten Horst Skoff, Henri Leconte, Boris Becker oder Patrick McEnroe und einige weitere Tennis-Asse gemeinsam? Während ihrer aktiven Karriere haben sie auf den Grazer Sportwissenschaftler Michael Reinprecht gesetzt, wenn es um ihre Fitness ging. Reinprecht, der auch Sturm und den GAK – dort im Mentalbereich – betreut hat, hat die schillernden Figuren allesamt auf Vordermann gebracht. Schon in dieser Zeit ist eine Freundschaft zwischen „Mike“ und Günter Bresnik, dem Coach unseres Tennis-Stars Dominic Thiem, entstanden.Mittlerweile ist Reinprecht längst auch für die Fitness von Thiem zuständig. „Ich habe vor fünf Jahren zu Günter Bresnik gesagt, ich würde gerne noch einmal einen jungen Spieler in die Top Ten führen. Ein Jahr später kam der Anruf von Bresnik, der mich nach Teneriffa eingeladen hat, um mich um das Aufbautraining von Dominic Thiem zu kümmern. Damals war Domi Nummer 136 der Welt“, erinnert sich der „Doc“ an die Anfänge der fruchtenden Zusammenarbeit.Und geht es um Thiem und dessen Einstellung zum Sport, kommt Reinprecht ins Schwärmen. „Wir verbringen fast den ganzen Dezember bis Weihnachten zusammen auf Teneriffa, dort haben wir ideale Bedingungen. Domis Einstellung zu seinem Job ist sensationell. Ich wage zu behaupten, dass Thiem mehr und härter als jeder andere Spieler im Tenniszirkus trainiert. Nur dadurch hat er es bis in die Weltelite geschafft. Günter Bresnik hat ihn über die Jahre hinweg geformt und so weit gebracht. Ich darf eben auch einen Beitrag zu Thiems Erfolg leisten“, meint Reinprecht bescheiden.Die Erfahrungswerte aus dem Spitzensport nimmt der Grazer mit in den geschäftlichen Bereich, er hält Winning-Management-Seminare oder sorgt für die Firmenfitness in großen Unternehmen. Daneben hat er die Motocross-Hoffnungen Rene Hofer und Marcel Stauffer unter seinen Fittichen.Wann gibt es das nächste Treffen mit Thiem nach dessen Achtelfinal-Out bei den Australian Open? „Eventuell Ende März in Florida beim Turnier in Key Biscayne. Bis dahin lasse ich mir seine Fitnesswerte schicken und steuere das Training von Graz aus“, verrät der gefragte Sportwissenschaftler.