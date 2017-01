ESV Leibnitz 2014 siegt auch 2017 weiter

06.01.2017, 20:08 Uhr

Auch im Jahr 2017 fahren die Leibnitzer wieder Siege in der NHL-Graz, Gruppe H ein - diesmal gegen die Styrian Indians II. Torschützen waren Gföller Florian und Ouimet Benedict.Jetzt im Jänner geht es dann Schlag auf Schlag - das nächste Spiel wartet schon morgen auf den ESV Leibnitz 2014 - und zwar am 7.1. um 12 Uhr geht es gegen die Harter Red Devils in der Eishalle Hart bei Graz.Über Verstärkung auf der Tribüne würde sich der ESV Leibnitz 2014 sehr freuen.Mehr Informationen über die Leibnitzer auf:www.esvleibnitz.atMehr Photos auf www.matom.co.at