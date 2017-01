Greenkeeper-Duo mit Erfolg auf allen Linien

03.01.2017, 15:57 Uhr

Steirer-Know-how für Deutsche Bundesliga: Duo besticht mit

Rasenmarkierfarbe bis nach Wolfsburg.

Im November 2015 haben Christopher Tischler und Christian Menhart ihre Firma Fairy Ground gegründet. Sie vertreiben neben Saatgut und Dünger auch Rasenmarkierfarbe für Sportplätze. Daneben saniert das Duo marode Fußballplätze. Wie für den IFCS, der ja die Trainingslager internationaler Klubs in der Steiermark organisiert. So haben sie schon bei Anlagen in Schladming, Waltersdorf oder Stegersbach „Feuerwehr“ gespielt, damit Großklubs wie PSG, Englands Champ Leicester oder Feyenoord auf edlem Grün kicken können.Längst haben sich die beiden als Greenkeeper einen Namen gemacht – Menhart sorgt etwa auch für feinen Rasen im Trainingszentrum des SK Sturm in Graz. Damit aber nicht genug: Seit etwa einem halben Jahr hat Fairy Ground eine Rasenmarkierfarbe auf dem Markt. Lang hat Menhart im Labor an der perfekten Mischung getüftelt, nun hat er sie gefunden. Die erste Kundschaft öffnete den beiden Jungunternehmern auch den Weg Richtung internationalem Markt. „Wir haben für das Projekt Spielberg ein 180 mal 104 Meter großes Logo an der Strecke in Spielberg aufgebracht, das total umweltverträglich sein musste“, erklärt Menhart.Das ist perfekt gelungen (siehe Bild unten) und hat sich in der Szene herumgesprochen. Weshalb sich die Rasenmarkierfarbe aus dem Hause Fairy Ground nicht nur in Österreich sehr gut verkauft – 26 Klubs verwenden sie bereits in ihren Stadien –, sondern mittlerweile auch bei den deutschen Nachbarn. Sogar Bundesligaklubs fliegen auf das steirische Weiß, das durch schnelle Trocknung, Reflexion und lange Haltbarkeit besticht.Eben war Christopher Tischler auf „Deutschland-Tournee“ und hat zahlreiche Stadion-Greenkeeper besucht. Paderborn oder Stuttgarter Kickers zählen schon zu den Kunden der Steirer, der VfB Stuttgart, Wolfsburg und Augsburg zeigen Interesse, auch in Mainz, Karlsruhe oder bei Schalke fand Tischler offene Ohren. Scheint so, als ob die Erfolgsgeschichte weiter geht …